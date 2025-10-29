Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump prevê reunião 'muito satisfatória' com Xi na Coreia do Sul, que pode durar até 4 horas

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a confirmar nesta quarta-feira, 29, seu encontro com o presidente da China, Xi Jinping, para "amanhã (quinta, 30) de manhã", no horário local da Coreia do Sul. O republicano participava de um jantar com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.

"Acho que será um encontro bem satisfatório tanto para a China quanto para os Estados Unidos. As coisas vão ser muito boas amanhã com o Xi", disse Trump, acrescentando que a reunião deve durar de três a quatro horas.

Além disso, o americano também mencionou que chegou aos termos de um acordo comercial com a Coreia do Sul, mas não deu mais detalhes.

Trump pontuou ainda, em referência à Coreia do Norte, que ajudaria o presidente Lee a "resolver a tempestade" com o líder "vizinho", Kim Jong-un.

Tags

EUA TRUMP CHINA

