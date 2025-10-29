Trump prevê reunião 'muito satisfatória' com Xi na Coreia do Sul, que pode durar até 4 horas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a confirmar nesta quarta-feira, 29, seu encontro com o presidente da China, Xi Jinping, para "amanhã (quinta, 30) de manhã", no horário local da Coreia do Sul. O republicano participava de um jantar com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.
"Acho que será um encontro bem satisfatório tanto para a China quanto para os Estados Unidos. As coisas vão ser muito boas amanhã com o Xi", disse Trump, acrescentando que a reunião deve durar de três a quatro horas.
Além disso, o americano também mencionou que chegou aos termos de um acordo comercial com a Coreia do Sul, mas não deu mais detalhes.
Trump pontuou ainda, em referência à Coreia do Norte, que ajudaria o presidente Lee a "resolver a tempestade" com o líder "vizinho", Kim Jong-un.