Trump diz que Coreia do Sul pagou para reduzir tarifas e cita ansiedade para encontro com Xi

O presidente americano, Donald Trump, disse que a Coreia do Sul concordou em pagar US$ 350 bilhões aos EUA para reduzir as tarifas alfandegárias impostas pela administração republicana, em publicação na Truth Social, nesta quarta-feira, 29.

Segundo o presidente, os sul-coreanos também concordaram em comprar petróleo e gás dos EUA "em grandes quantidades". "Os investimentos em nosso país por empresas e empresários sul-coreanos ricos ultrapassarão US$ 600 bilhões", acrescentou, ao mencionar que a aliança militar "está mais forte do que nunca".