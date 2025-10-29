TCU: BC e MDS têm 90 dias para elaborar plano de combate ao uso do Bolsa Família em apostas

O Tribunal de Contas da União (TCU) fixou nesta quarta-feira, 29, o prazo de 90 dias para o Banco Central e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) elaborarem um plano de ação visando combater irregularidades no uso da renda das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) com apostas on-line. A Corte de Contas quer a mitigação das causas de irregularidades.

Há indicativos de eventual sistema de lavagem de dinheiro, efetuado por meio de beneficiários do Bolsa Família. Os dados atípicos de motivação de recursos serão encaminhados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e ao Ministério Público para averiguação e adoção de medidas cabíveis.