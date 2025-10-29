Taxas futuras de juros rondam ajustes à espera de Fed e Powell

Os juros futuros estão ao redor da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 29, em meio ao dólar fraco ante o real e alta dos rendimentos dos Treasuries. Investidores aguardam pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) e a coletiva com o presidente do órgão, Jerome Powell, nesta tarde.

Às 9h10 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,825%, de 13,834% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,080%, de 13,074%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,365%, de 13,361% no ajuste de terça-feira, dia 28.