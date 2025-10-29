Smithfield Foods tem lucro recorde de US$ 248 milhões no 3º trimestre

A processadora norte-americana de suínos Smithfield Foods reportou lucro líquido das operações continuadas de US$ 248 milhões no terceiro trimestre de 2025, informou, na terça-feira, 28, a companhia. O resultado representa um avanço de 22,8% em relação ao lucro líquido de US$ 202 milhões obtido em igual período do ano anterior e marca o melhor terceiro trimestre da história da empresa. Em termos ajustados, o lucro líquido foi de US$ 230 milhões, equivalentes a US$ 0,58 por ação, frente a US$ 0,53 por ação no mesmo trimestre de 2024. O lucro diluído por ação de operações continuadas ficou em US$ 0,63, também acima do registrado no ano anterior, de US$ 0,53.

A receita líquida totalizou US$ 3,75 bilhões no trimestre, aumento de 12,4% em comparação aos US$ 3,33 bilhões do mesmo período de 2024, impulsionada principalmente pelas divisões de carnes embaladas e carne suína fresca. As vendas da unidade de carnes embaladas somaram US$ 2,09 bilhões, alta de 9,1%, e as do setor de carne suína fresca chegaram a US$ 2,19 bilhões, aumento de 12%. Já o segmento de produção de suínos avançou 10,1%, para US$ 813 milhões. O lucro operacional atingiu US$ 310 milhões, ante US$ 285 milhões um ano antes, com margem operacional de 8,3%. No trimestre, o segmento de carnes embaladas registrou lucro operacional de US$ 226 milhões (-5,7%), com margem de 10,8%, enquanto o de carne suína fresca obteve lucro operacional de US$ 10 milhões (-63,8%). A divisão de produção de suínos teve lucro operacional de US$ 89 milhões, um salto de quase 120% frente ao mesmo período do ano anterior, quando havia registrado US$ 40 milhões. O presidente e CEO da companhia, Shane Smith, disse em comunicado que o resultado reflete "execução disciplinada e consistente das estratégias da empresa, que levaram a um crescimento de vendas e a um lucro operacional recorde em um ambiente desafiador". O executivo destacou ainda que, apesar de custos mais altos de matérias-primas e do consumo mais cauteloso, o segmento de carnes embaladas teve o segundo melhor desempenho para um terceiro trimestre na história da Smithfield. "Nos beneficiamos também da integração vertical, com maior rentabilidade na produção de suínos compensando os custos de insumos em carne fresca e carnes processadas", afirmou Smith.