PIB da Espanha cresce 0,6% no trimestre ante três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A variação ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7% no período. Na comparação anual, a economia espanhola teve expansão de 2,8% entre julho e setembro, informou o INE.