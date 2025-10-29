Mercedes-Benz tem lucro de 1,19 bi de euros no 3º trimestre e anuncia recompra de ações

A Mercedes-Benz registrou lucro líquido de 1,19 bilhão de euros no terceiro trimestre, queda ante os 1,72 bilhão de euros de um ano antes. Já o lucro por ação foi de 1,22 euro. Os números, porém, superaram as projeções de analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro líquido de 1,09 bilhão de euros e lucro por ação de 1,20 euro.

A receita recuou 6,9% no período, para 32,15 bilhões de euros. Analistas esperavam receita maior, de 32,27 bilhões de euros. As vendas totalizaram 441.453 veículos no trimestre, uma queda de 12% em relação ao mesmo período de 2024, impactadas pelo mercado chinês desafiador, pelas tarifas e pela gestão de estoques nos EUA. Mesmo com o impacto de tarifas dos EUA e da fraqueza na China, a montadora alemã manteve sua projeção anual e anunciou um programa de recompra de ações de até 2 bilhões de euros, que começará no quarto trimestre e durará até 12 meses.