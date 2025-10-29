Mercado Pago chega a 72 milhões de usuários e carteira de crédito vai a US$ 11 bi

A taxa de inadimplência, levando em conta os atrasos de 15 a 90 dias, ficou em 6,8%, estável na comparação trimestral, segundo a empresa. Há um ano, a taxa estava em 7,8%.

O Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, fechou o trimestre com 72 milhões de usuários ativos mensais, expansão de 29% em 12 meses. A carteira de crédito ficou na casa dos US$ 11 bilhões, crescimento de 83% em relação ao ano anterior. Considerando só cartões, a expansão foi de 104%, para US$ 4,8 bilhões.

O diretor de relações com investidores do Mercado Livre, Richard Cathcart, observa que a empresa conhece muitos dados de seu cliente, que compram no seu marketplace. Os modelos de crédito usam 2.500 variáveis e a maior parte delas vem do marketplace da Meli, disse o executivo.

Em cartões, a fintech lançou seu plástico na Argentina em agosto. Já no mercado brasileiro, a empresa destaca que o cartão movimentou mais de 50% do seu volume total de pagamentos (TPV) fora da plataforma do Mercado Livre. "Isso mostra que as pessoas estão usando o cartão no dia a dia e não só no Mercado Livre", disse o diretor de RI do Mercado Livre.

O TPV total ficou em US$ 71 bilhões, alta em dólares de 41% no ano. Cathcart conta que a estratégia da fintech, que começou na base da pirâmide, agora quer avançar nas classes de maior renda. Para isso, o cartão de crédito vai ser a chave dessa estratégia.