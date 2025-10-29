Mercado Livre tem receita de US$ 7,4 bi no 3º tri e avança no Brasil com frete grátis

No Brasil, o GMV, que mede o valor total das vendas, cresceu 34% em relação ao ano anterior. A empresa não abre os valores movimentados por país. Em itens vendidos, a expansão foi de 42%. Nos dois casos, o crescimento teve ajuda da estratégia de ampliação de produtos com frete grátis no mercado brasileiro.

O Mercado Livre, gigante de comércio eletrônico e serviços financeiros na América Latina, anunciou nesta quarta-feira, 29, que teve receita de US$ 7,4 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 39% em 12 meses. Foi o 27º trimestre consecutivo de crescimento acima de 30% do faturamento na comparação ano a ano. O lucro líquido foi de US$ 421 milhões, expansão de 6,1% ante igual período do ano passado, em dólar.

Ao todo, o GMV do Meli somou US$ 16,5 bilhões no trimestre, alta de 35% ao ano, descontado os efeitos da variação cambial. O número de itens vendidos somou 635 milhões, alta de 39% em relação ao ano anterior.

"Estamos crescendo no ritmo de uma startup", afirma o diretor de relações com investidores do Mercado Livre, Richard Cathcart. Ele ressaltou que a estratégia de reduzir o valor dos produtos para frete grátis no Brasil está gerando resultados "impressionantes", levando a aumento das vendas, do número de usuários e das métricas de lealdade dos clientes (o NPS, em inglês), que bateu recorde no Meli.

O número de compradores únicos do Mercado Livre no mercado brasileiro cresceu 29% ano a ano, segundo o balanço. Foi o maior crescimento desde o primeiro trimestre de 2021 e o maior aumento trimestral de compradores únicos na história da empresa de comércio eletrônico.

O Mercado Livre continuou expandindo no terceiro trimestre a rede de centros de distribuição na América Latina. Com a expansão, a capacidade total cresceu 41% em relação ao ano anterior. "Esses investimentos possibilitam a operação das entregas mais rápidas da região", ressalta o balanço, destacando que bateu recordes de entregas no mesmo dia na Argentina e aumentou o porcentual de entregas no mesmo dia e no dia seguinte no México e no Brasil.