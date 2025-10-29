Impacto de tarifas no setor de alimentos foi menor que o esperado

II Expoconecta Alimentos reúne os principais players da indústria alimentícia, além de fornecedores de soluções para o segmento / Crédito: FERNANDA BARROS

A indústria alimentícia do Ceará sofreu menos que o esperado no início da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, em que pese o Estado ter alguns dos mercados mais dependentes do americano, tais como o da água de coco, em que 90% da produção é voltada para lá. A constatação é de especialistas ouvidos por O POVO durante o II Expoconecta Alimentos, evento que reúne os principais players da indústria alimentícia, além de fornecedores de soluções para o segmento.

Inflação desacelera em outubro; alimentos caem pelo 5º mês De acordo com a gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Karina Frota, o Ceará tem uma participação expressiva no que se refere às exportações de alimentos no Brasil. “Por exemplo, a gente traz aí a parte da castanha de caju, das frutas, do pescado, dos sucos, temos também a parte mais voltada, por exemplo, para pratos gourmet, produtos como a própria goma de tapioca, a água de coco — todos esses produtos nós temos contabilização pela parte do Ceará. Obviamente, nós tivemos alguns setores que foram mais afetados por ocasião das tarifas”, pontua. “Mas o que é importante a gente sinalizar? Há mais de 60 dias, quando nós ainda estávamos vivendo esse momento de muita incerteza, de muita instabilidade, nós imaginávamos que o desafio seria muito maior. Por quê? Porque, nós que somos do comércio exterior, sabemos que quando falamos ‘vamos em busca de novos mercados, vamos ampliar essa participação em outros mercados’, isso não acontece no curto prazo”, acrescenta Karina.

“Porém, no que se refere às próprias importações dos Estados Unidos, esses compromissos foram firmados. Nós tivemos aí uma negociação muito grande, nesse primeiro momento, entre exportadores, visando o quê? A calibração de preços — ou seja, o reajuste de valores. Então hoje o nosso olhar é muito voltado para como vai ser daqui para frente. Tivemos a primeira reunião com os dois chefes de Estado (Lula e Trump), e a reunião superou as expectativas”, constata. Já o presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas do Estado do Ceará (Sindialimentos), Isaac Bley, afirma que o setor de alimentos é transversal, o que ajuda a enfrentar momentos de turbulência como o tarifaço. “Na economia, nós, enquanto segmento de alimentos, representamos as indústrias de transformação, e a gente se conecta ao campo, aos produtores, agregando valor aos produtos, processando e beneficiando essa produção”, lista. “Acho que o setor já está acostumado com dificuldades. A gente passou por uma pandemia, e agora tem essa questão do tarifaço, que atingiu em cheio principalmente a parte de frutas e pescados e também, dentro do nosso sindicato, a água de coco. Então, o setor é um setor pujante, unido, e a gente vai seguindo na luta”, defende Bley.