Ibovespa acelera e alcança marca histórica de 149 mil pontos

O Ibovespa atingiu na tarde desta quarta-feira, 29, o nível inédito dos 149 mil pontos. A valorização é puxada pelas ações de primeira linha, com exceção de Petrobras ON (-0,12%) e Usiminas PNA (-1,09%). A alta reflete ainda o movimento dos índices das Bolsas de Nova York, embora por lá o ritmo de ganho é menos intenso, a poucas horas antes da divulgação da decisão de política monetária pelo Federal Reserve (Fed). A estimativa é que o Fed corte os juros em 0,25 ponto porcentual, depois de ter reduzido as taxas no mesmo ritmo em setembro.

A grande expectativa é pela entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell, às 15h30. "Há elevada expectativa para um discurso dovish do Powell, ainda mais depois que a inflação medida pelo CPI mostrou desaceleração e o mercado imobiliário está desaquecendo", afirma Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.