Haddad se reúne com Lula nesta quarta-feira, 29

Segundo Haddad, a conversa será depois da posse do novo ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, marcada para as 16h, no Palácio do Planalto.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (29) que se reunirá no fim da tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na pauta devem estar as compensações para fechar o Orçamento de 2025 e 2026 e possíveis avanços nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço.

Em conversa com jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda, Haddad afirmou ainda estar bastante bem impressionado com as conversas com a Câmara dos Deputados sobre a possibilidade de votar matérias que compensem a frustração fiscal da medida provisória que compensava a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Eu estou bastante bem impressionado com a evolução da conversa com a Câmara, sobretudo com o presidente Hugo Motta. Eu penso que o clima está melhorando muito para votar algumas matérias importantes para fechar o orçamento da forma como planejado", disse.

Sobre a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, Haddad afirmou que, apesar de a lei ter tempo determinado, o governo não irá retroceder da isenção no futuro. "Na verdade, ninguém vai retroceder disso. É que quando se aprova uma lei, se aprova por tempo determinado, por exigência legal", afirmou.

Ele repetiu que a intenção do relator no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), é evitar que o texto retorne à Câmara. Para isso, em tese, só poderia fazer alterações de redação no projeto.