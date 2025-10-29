Fed julga que riscos de baixa para o emprego aumentaram nos meses recentes
O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avaliou que os riscos de baixa para o emprego aumentaram nos meses recentes, de acordo com comunicado da decisão divulgado nesta quarta-feira, 29.
"A incerteza sobre as perspectivas econômicas permanece elevada", observou o Fed.
O BC dos EUA mencionou ainda que "considera que os riscos negativos para o emprego aumentaram nos últimos meses".
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve anunciou a segunda rodada de flexibilização monetária deste ano, ao reduzir a taxa dos Fed Funds em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente