Fed julga que riscos de baixa para o emprego aumentaram nos meses recentes

Autor Agência Estado
O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avaliou que os riscos de baixa para o emprego aumentaram nos meses recentes, de acordo com comunicado da decisão divulgado nesta quarta-feira, 29.

"A incerteza sobre as perspectivas econômicas permanece elevada", observou o Fed.

O BC dos EUA mencionou ainda que "considera que os riscos negativos para o emprego aumentaram nos últimos meses".

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve anunciou a segunda rodada de flexibilização monetária deste ano, ao reduzir a taxa dos Fed Funds em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano.

