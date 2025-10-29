Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fed encerrará redução da carteira de títulos em 1 de dezembro

Fed encerrará redução da carteira de títulos em 1 de dezembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou que encerrará o processo de redução de sua carteira de títulos em 1 de dezembro. O anúncio foi feito no comunicado divulgado pelo BC norte-americano.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed cortou a taxa dos Fed Funds em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano, na segunda flexibilização da política monetária deste ano.

O anúncio da redução da carteira ocorre após um período de leve tensão nos mercados de financiamento overnight nas últimas semanas, o que sinalizou ao Fed que, à medida que o aperto quantitativo gradualmente drenou as reservas bancárias, o setor financeiro não está mais inundado de dinheiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar