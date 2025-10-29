Fed encerrará redução da carteira de títulos em 1 de dezembro

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou que encerrará o processo de redução de sua carteira de títulos em 1 de dezembro. O anúncio foi feito no comunicado divulgado pelo BC norte-americano.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed cortou a taxa dos Fed Funds em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano, na segunda flexibilização da política monetária deste ano.