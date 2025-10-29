Fed corta em 25 pb a taxa sobre compulsórios, a 3,9%, e a taxa de desconto, a 4%
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa sobre compulsórios em 25 pontos-base (pb) a 3,9% e a taxa de desconto em 4% em decisão anunciada nesta quarta-feira, 29.
Segundo o comunicado da instituição, o FOMC disse que a realização de operações compromissadas (repo) overnight permanece com taxa mínima de 4% e limite agregado de US$ 500 bilhões.
As operações reversas (reverse repo) overnight serão conduzidas com taxa de 3,75%, com um limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.