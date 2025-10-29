Fed cita que atividade segue se expandindo em ritmo moderado e vê inflação relativamente alta

Para o Banco Central dos EUA, a taxa de desemprego subiu, mas permaneceu baixa ao longo de agosto. Na visão do Fed, os indicadores mais recentes estão consistentes com esses desdobramentos

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) notou que os indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica está se expandindo em um ritmo moderado, enquanto os ganhos de emprego desaceleraram neste ano.

O BC norte-americano notou que houve um movimento para cima da inflação desde o início do ano e que a taxa segue "um pouco elevada", de acordo com comunicado da decisão divulgado nesta quarta-feira. O Fed cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano.

O texto do comunicado reiterou que o BC está atento aos riscos para ambos os mandatos de emprego pleno e estabilidade da inflação em 2%. Ao mesmo tempo, o BC norte-americano reiterou que está fortemente comprometido com o pleno emprego e com o retorno da inflação para a meta de 2%.

Segundo o comunicado, o Comitê está preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado e "avaliará cuidadosamente dados, perspectivas e balança de riscos".

Os dirigentes levarão em consideração uma gama ampla de informações, incluindo dados das condições do mercado de trabalho, pressão da inflação e expectativas inflacionárias, além de desdobramentos financeiros e internacionais.