Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,82%

Pontos: 148.632,93

Máxima de +1,11% : 149.067 pontos

Mínima estável: 147.430 pontos

Volume: R$ 24,07 bilhões

Variação em 2025: 23,57%

Variação no mês: 1,64%

Dow Jones: -0,16%

Pontos: 47.632,00

Nasdaq: +0,55%

Pontos: 23.958,47

Ibovespa Futuro: +0,73%

Pontos: 151.335

Máxima (pontos): 151.735

Mínima (pontos): 149.815

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,32

Variação: +2,18%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,05

Variação: +0,2%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,75

Variação: +2,8%

Ambev ON

Preço: R$ 12,01

Variação: -0,17%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,88

Variação: -0,38%

Vale PNA

Preço: R$ 63,40

Variação: +1,93%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 63,40

Variação: +1,93%

Itausa PN

Preço: R$ 11,59

Variação: +2,02%

Global 40

Cotação: 721,787 centavos de dólar

Variação: +0,9%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3585

Venda: R$ 5,3595

Variação: 0%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,49

Venda: R$ 5,59

Variação: -0,09%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3341

Venda: R$ 5,3347

Variação: -0,64%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3443

Venda: R$ 5,5490

Variação: -0,32%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5.361,00

Variação: -0,07%

- Euro

Compra: US$ 1,1602 (às 18h45)

Venda: US$ 1,1603 (às 18h45)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2150

Venda: R$ 6,2160

Variação: -0,48%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1962

Venda: R$ 6,5210

Variação: -0,2%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.000,7 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,44%

