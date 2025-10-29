Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,82%
Pontos: 148.632,93
Máxima de +1,11% : 149.067 pontos
Mínima estável: 147.430 pontos
Volume: R$ 24,07 bilhões
Variação em 2025: 23,57%
Variação no mês: 1,64%
Dow Jones: -0,16%
Pontos: 47.632,00
Nasdaq: +0,55%
Pontos: 23.958,47
Ibovespa Futuro: +0,73%
Pontos: 151.335
Máxima (pontos): 151.735
Mínima (pontos): 149.815
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,32
Variação: +2,18%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,05
Variação: +0,2%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,75
Variação: +2,8%
Ambev ON
Preço: R$ 12,01
Variação: -0,17%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,88
Variação: -0,38%
Vale PNA
Preço: R$ 63,40
Variação: +1,93%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 63,40
Variação: +1,93%
Itausa PN
Preço: R$ 11,59
Variação: +2,02%
Global 40
Cotação: 721,787 centavos de dólar
Variação: +0,9%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3585
Venda: R$ 5,3595
Variação: 0%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: -0,09%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3341
Venda: R$ 5,3347
Variação: -0,64%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3443
Venda: R$ 5,5490
Variação: -0,32%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5.361,00
Variação: -0,07%
- Euro
Compra: US$ 1,1602 (às 18h45)
Venda: US$ 1,1603 (às 18h45)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2150
Venda: R$ 6,2160
Variação: -0,48%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1962
Venda: R$ 6,5210
Variação: -0,2%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.000,7 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,44%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente