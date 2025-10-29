Estoques de petróleo nos EUA caem 6,858 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 6,858 milhões de barris, a 415,966 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 200 mil barris.

Os estoques de gasolina cederam 5,941 milhões de barris, a 210,738 milhões de barris, recuo mais intenso que o projetado, de 1,8 milhão de barris. Já os estoques de destilados tiveram queda de 3,362 milhões de barris, a 112,189 milhões de barris, contra previsão de recuo de 1,5 milhão de barris.