Estoques de petróleo nos EUA caem 6,858 milhões de barris, revela DoE
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 6,858 milhões de barris, a 415,966 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 200 mil barris.
Os estoques de gasolina cederam 5,941 milhões de barris, a 210,738 milhões de barris, recuo mais intenso que o projetado, de 1,8 milhão de barris. Já os estoques de destilados tiveram queda de 3,362 milhões de barris, a 112,189 milhões de barris, contra previsão de recuo de 1,5 milhão de barris.
A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 88,6% a 86,6%, ante expectativa de queda a 88,5%.
Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram subiram 1,334 milhão de barris, a 22,565 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,644 milhões de barris na semana.
Já os estoques das Reservas Estratégicas do governo (SPR, em inglês) subiram 533 mil barris na semana, a 409,097 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.