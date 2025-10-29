Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo nos EUA caem 6,858 milhões de barris, revela DoE

Estoques de petróleo nos EUA caem 6,858 milhões de barris, revela DoE

Agência Estado
Agência Estado Autor
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 6,858 milhões de barris, a 415,966 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 200 mil barris.

Os estoques de gasolina cederam 5,941 milhões de barris, a 210,738 milhões de barris, recuo mais intenso que o projetado, de 1,8 milhão de barris. Já os estoques de destilados tiveram queda de 3,362 milhões de barris, a 112,189 milhões de barris, contra previsão de recuo de 1,5 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 88,6% a 86,6%, ante expectativa de queda a 88,5%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram subiram 1,334 milhão de barris, a 22,565 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,644 milhões de barris na semana.

Já os estoques das Reservas Estratégicas do governo (SPR, em inglês) subiram 533 mil barris na semana, a 409,097 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

