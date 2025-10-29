Dívida Pública Federal cai 0,28% em setembro ante agosto, a R$ 8,122 trilhões, afirma Tesouro

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) caiu 0,28% em setembro, na comparação com agosto, e fechou o mês em R$ 8,122 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Tesouro Nacional. Em agosto, o estoque estava em R$ 8,144 trilhões. A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 70,139 bilhões no mês passado. Os resgates líquidos somaram R$ 93,122 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve queda de 0,31%, e fechou o mês em R$ 7,820 trilhões. Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) cresceu 0,43%, encerrando o mês em R$ 301,53 bilhões. Participação de estrangeiros A participação dos investidores estrangeiros no estoque da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) aumentou de 9,83% em agosto para 10,19% em setembro, informou o Tesouro Nacional. O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros passou de R$ 771,450 bilhões para R$ 797,06 bilhões no período.

As instituições financeiras continuam tendo a maior participação no estoque da DPMFi: de 32,53% em setembro, ante 31,80% em agosto. A parcela dos fundos de investimento passou de 21,28% para 20,87%, e a do grupo de previdência oscilou de 23,49% para 23,07%. As seguradoras passaram de 3,75% para 3,76%. Parcela atrelada à Selic A parcela de títulos da Dívida Pública Federal atrelada à Selic caiu de 49,29%, em agosto, para 47,47%, em setembro, informou o Tesouro. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2025 prevê um intervalo de 48% a 52% para a participação desses títulos. Os papéis prefixados subiram de 20,95% para 22,02%. No PAF, o intervalo previsto é de 19% a 23%.