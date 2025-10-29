Deutsche Bank supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre

O Deutsche Bank teve lucro após impostos de 1,82 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2025, valor 9% maior do que o ganho de 1,665 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. O resultado superou a previsão de analistas, de 1,57 bilhão de euros, segundo levantamento fornecido pelo próprio banco alemão.

A receita cresceu 7% na mesma comparação, a 8,04 bilhões de euros, vindo também acima do consenso do mercado, de 7,78 bilhões, graças ao bom desempenho da divisão de gestão de ativos e do banco de investimento, cuja receita mostrou avanço de 18%.