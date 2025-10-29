Bradesco tem lucro líquido recorrente de R$ 6,2 bi no 3TRI25, alta de 18,8% em um ano

A carteira de crédito ampliada cresceu 9,6% para R$ 1,034 bilhão ao final do terceiro trimestre frente ao mesmo período de 2024, enquanto avançou 1,6% na comparação trimestral. O aumento reflete maior concessão nos segmentos de médias e pequenas empresas e pessoas físicas.

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025, aumento de 18,8% em doze meses e de 2,3% frente ao segundo trimestre. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 14,7%, crescimento de 2,3 pontos porcentuais em um ano, e alta de 0,1 ponto porcentual em um trimestre.

O banco destaca ainda elevação da participação das linhas com garantia, que passou de 58,5% em junho para 59,5% em setembro deste ano. Entre médias e pequenas empresas, o Bradesco destaca produtos como desconto de recebíveis e capital de giro (FGI e FGO) e para pessoa física, as linhas de consignado, rural e cartão de crédito alta renda.

A margem financeira bruta chegou a R$ 18,7 bilhões no terceiro trimestre, um avanço de 16,9% em base anual e de 3,7% na trimestral. A margem com clientes atingiu R$ 18,6 bilhões, alta de 19% no ano contra ano e de 4,8% no trimestre.

A margem com mercado foi de R$ 99 milhões no terceiro trimestre, caindo 72,8% no comparativo com o mesmo trimestre de 2024 e 65,6% quando comparado ao trimestre anterior. A margem financeira líquida somou R$ 10,150 bilhões, alta de 14,4% em base anual e de 2,5% frente ao segundo trimestre.

A receita total do Bradesco atingiu R$ 35 bilhões no trimestre, crescendo 13,1% no confronto anual. Frente ao segundo trimestre, houve aumento de 3%.