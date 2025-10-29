Bolsas da Europa oscilam após balanços e à espera de novo corte de juros pelo Fed
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 29/10/2025 - As bolsas europeias oscilam entre pequenas altas e baixas na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos da região, incluindo dos gigantes bancários Santander e Deutsche Bank, e aguardam um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).
Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,10%, a 576,35 pontos.
No meio da tarde, o Fed deverá cortar os juros básicos dos EUA pela segunda vez consecutiva, diante de persistentes sinais de fraqueza no mercado de trabalho americano. A atenção vai se voltar para comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, que pode confirmar expectativas de uma terceira redução das taxas, em dezembro.
Da temporada de balanços, a Mercedes-Benz despontava como o maior destaque positivo, com alta de 5,5% em Frankfurt, após a montadora alemã reiterar seu guidance para 2025 e anunciar que lançará um programa de recompra de ações, apesar dos resultados do terceiro trimestre terem sido atingidos por um fraco desempenho na China e tarifas dos EUA.
No setor bancário, o espanhol Santander e o alemão Deutsche Bank tinham ganhos de 1,4% e 1%, também na esteira de balanços.
No âmbito macroeconômico, a Espanha foi o primeiro país da zona do euro a divulgar o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que cresceu 0,6% ante os três meses anteriores, um pouco menos que o esperado.
Investidores na Europa também estão na expectativa de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, cheguem a um acordo comercial, durante encontro na Coreia do Sul, nesta quinta-feira (30).
Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,44%, enquanto a de Paris caía 0,05% e a de Frankfurt recuava 0,03%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham ganhos em torno de 0,4%.
Contato: [email protected]
*Com informações da Dow Jones Newswires