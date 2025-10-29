Bolsas da Europa oscilam após balanços e à espera de novo corte de juros pelo Fed

São Paulo, 29/10/2025 - As bolsas europeias oscilam entre pequenas altas e baixas na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos da região, incluindo dos gigantes bancários Santander e Deutsche Bank, e aguardam um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,10%, a 576,35 pontos.

No meio da tarde, o Fed deverá cortar os juros básicos dos EUA pela segunda vez consecutiva, diante de persistentes sinais de fraqueza no mercado de trabalho americano. A atenção vai se voltar para comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, que pode confirmar expectativas de uma terceira redução das taxas, em dezembro.

Da temporada de balanços, a Mercedes-Benz despontava como o maior destaque positivo, com alta de 5,5% em Frankfurt, após a montadora alemã reiterar seu guidance para 2025 e anunciar que lançará um programa de recompra de ações, apesar dos resultados do terceiro trimestre terem sido atingidos por um fraco desempenho na China e tarifas dos EUA.

No setor bancário, o espanhol Santander e o alemão Deutsche Bank tinham ganhos de 1,4% e 1%, também na esteira de balanços.