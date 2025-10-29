Bolsas da Ásia fecham em alta, com recordes em Tóquio e Seul, após comentários positivos de Trump

São Paulo, 29/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, com recordes em Tóquio e em Seul, após comentários positivos do presidente dos EUA, Donald Trump, durante sua turnê pela região.

Liderando o movimento, o índice japonês Nikkei saltou 2,17% em Tóquio, a 51.307,65 pontos, superando pela primeira vez a barreira dos 51.000 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,76% em Seul, ao patamar inédito de 4.081,15 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,24% em Taiwan, a 28.294,74 pontos.

Trump vem elogiando as relações dos EUA com grandes economias da Ásia como Japão e China, ajudando a sustentar o apetite por risco.

Após uma passagem pelo Japão que culminou em US$ 490 bilhões em compromissos de investimento, Trump se encontrou com o líder da Coreia do Sul hoje, embora um acordo comercial com Seul pareça ser mais difícil de alcançar.

Enquanto isso, a China confirmou mais cedo que seu presidente, Xi Jinping, vai se encontrar com Trump na cidade sul-coreana de Busan, nesta quinta-feira (30), para discutir recentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O presidente americano tem demonstrado confiança de que chegará a um acordo com Pequim.