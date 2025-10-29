BC dos EUA corta taxa de juros em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29. Esta é a segunda vez que o Fed reduz as taxas de juros neste ano, após flexibilizar a política monetária em setembro.

Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente o corte dos juros pelo BC norte-americano na sétima reunião de política monetária de 2025.