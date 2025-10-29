BC do Canadá corta juros a 2,25%, cita inflação próxima da meta e sinaliza fim de afrouxamento

O banco sinalizou que este corte pode marcar uma pausa no ciclo de afrouxamento. Segundo o comunicado, o atual nível de juros é "apropriado para manter a inflação próxima de 2% enquanto apoia a economia nesse período de ajuste estrutural".

O Banco Central do Canadá (BoC, pela sigla em inglês) cortou sua principal taxa de juros em 25 pontos-base nesta quarta-feira, a 2,25%, afirmando que a fraqueza da economia e a inflação próxima à meta de 2% justificam uma política monetária mais acomodatícia. A taxa de depósito foi reduzida para 2,20% e a taxa bancária, para 2,5%.

O BoC afirmou, porém, que está "preparado para responder" caso o cenário de inflação ou atividade se desvie das projeções atuais.

Em comunicado, a autoridade monetária destacou que os efeitos das ações comerciais dos Estados Unidos sobre o crescimento e a inflação "estão agora mais claros", permitindo ao banco retomar as projeções completas para a economia global e a canadense. O BoC alertou, contudo, que a política comercial norte-americana "permanece imprevisível", o que amplia a margem de incerteza de suas estimativas.

A economia do Canadá encolheu 1,6% no segundo trimestre, pressionada pela queda das exportações e pelo recuo nos investimentos empresariais, enquanto o consumo das famílias manteve ritmo sólido.

O banco citou que setores como o automotivo, o de aço, alumínio e madeira foram duramente atingidos pelas tarifas dos EUA e que o crescimento do PIB deve seguir fraco no restante do ano, antes de uma recuperação gradual a partir de 2026.