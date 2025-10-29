Anúncio de Trump após encontro com Xi será vitória retumbante para agricultores dos EUA
O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, que será feito após o encontro com o presidente da China, Xi Jinping, "será uma vitória retumbante" para os "grandes agricultores" americanos, em publicação no X, na noite desta quarta-feira, 29.
Na postagem, o secretário não forneceu mais detalhes sobre o possível anúncio, mas chamou as senadoras democratas Elizabeth Warren e Amy Klobuchar de "fracassadas".
"Se vocês decidirem aumentar ainda mais seu legado de fracasso votando para manter o governo fechado durante o feriado de Ação de Graças, arruinando o principal dia de viagens para as famílias americanas, vocês dois deveriam se envergonhar", escreveu.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente