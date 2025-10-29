Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anúncio de Trump após encontro com Xi será vitória retumbante para agricultores dos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, que será feito após o encontro com o presidente da China, Xi Jinping, "será uma vitória retumbante" para os "grandes agricultores" americanos, em publicação no X, na noite desta quarta-feira, 29.

Na postagem, o secretário não forneceu mais detalhes sobre o possível anúncio, mas chamou as senadoras democratas Elizabeth Warren e Amy Klobuchar de "fracassadas".

"Se vocês decidirem aumentar ainda mais seu legado de fracasso votando para manter o governo fechado durante o feriado de Ação de Graças, arruinando o principal dia de viagens para as famílias americanas, vocês dois deveriam se envergonhar", escreveu.

