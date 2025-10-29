Alphabet registra lucro de US$ 34,98 bilhões no 3º trimestre

A Alphabet, empresa controladora do Google, superou as expectativas em relação aos resultados do terceiro trimestre nesta quarta-feira, 29. A gigante de tecnologia teve lucro líquido de US$ 34,98 bilhões no trimestre, acima dos US$ 26,3 bilhões do mesmo período do ano anterior.

O lucro ajustado por ação ficou em US$ 2,87, bem acima das estimativas dos analistas da FactSet, de US$ 2,26 por ação.