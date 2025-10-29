Alphabet registra lucro de US$ 34,98 bilhões no 3º trimestre
A Alphabet, empresa controladora do Google, superou as expectativas em relação aos resultados do terceiro trimestre nesta quarta-feira, 29. A gigante de tecnologia teve lucro líquido de US$ 34,98 bilhões no trimestre, acima dos US$ 26,3 bilhões do mesmo período do ano anterior.
O lucro ajustado por ação ficou em US$ 2,87, bem acima das estimativas dos analistas da FactSet, de US$ 2,26 por ação.
A receita foi de US$ 102,3 bilhões no trimestre, também superior a projeção dos analistas, de US$ 99,9 bilhões.
"A Alphabet teve um trimestre fantástico, com crescimento de dois dígitos em todas as principais áreas de nossos negócios. Alcançamos nosso primeiro trimestre com faturamento de US$ 100 bilhões", disse o CEO da empresa, Sundar Pichai, que destacou o forte impulso gerado pela "abordagem completa" para inteligência artificial (IA).
Às 17h34 (de Brasília), as ações da Alphabet subiam 5,50% no after hours de Nova York.