Wagner diz não ver motivo nenhum para Fazenda demorar em mandar números do projeto do IR

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta terça-feira, 28, não ver motivos para o Ministério da Fazenda ainda não ter enviado ao senador Renan Calheiros (MDB-AL) os dados requisitados sobre o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para salários até R$ 5 mil. Segundo Wagner, no entanto, há a expectativa de que o assunto seja resolvido durante almoço de Renan com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça. "Não vejo motivo nenhum para demorar. Houve uma conversa do secretário da Receita, Robinson Barreirinhas, com a equipe do Renan na semana passada. Achei que essa conversa teria esclarecido", declarou Wagner a jornalistas no Senado. "Renan reclamou que não chegaram os dados. Imediatamente, falei com o pessoal. Não há nenhum problema em mandar os dados para ele. Não vejo nenhum problema. Falei com o pessoal do Haddad. Ele me disse que vão recebê-lo para almoçar. Espero que se esclareçam esses números nesse almoço", disse.

Na quinta-feira, 23, Renan reclamou que a equipe econômica não havia mandado os números do impacto das mudanças feitas pela Câmara. Ele aguarda as informações para finalizar seu relatório. Viabilização da MP do tarifaço Jaques Wagner também afirmou que ainda tenta reunir os votos necessários para derrubar os destaques ao Projeto de Lei Complementar 168/2025, que viabiliza os aportes à medida provisória com socorro às empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. "Estamos procurando, na hora que tiver quórum para derrubar. Estou tentando derrubar o destaque, porque quem tem que botar 41 votos sou eu. Tenho conversado com as pessoas, alguns da oposição já concordaram", declarou o líder do governo.