Vou trocar ideias com Renan Calheiros sobre isenção do IR em almoço, diz Haddad

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (28) que vai tratar com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) sobre o Projeto de Lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês. Um almoço entre os dois está marcado para esta tarde.

Relator do texto no Senado, Renan é crítico às mudanças feitas pela Câmara no texto, e tem indicado a intenção de retirar as alterações, mas sem remeter o PL de volta para aprovação dos deputados. Isso poderia levar a questionamentos na Justiça.

Haddad relatou que já houve uma reunião com Renan, e entre os secretários da Fazenda e a equipe técnica do senador.

