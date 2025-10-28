Visa supera em lucro e receita no 4º trimestre fiscal
A Visa teve lucro líquido de US$ 5,09 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2025, uma queda de 4% em relação a igual período do ano passado. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 2,98, acima da previsão dos analistas da FactSet de US$2,97. Os números foram divulgados pela empresa em relatório nesta terça-feira, 28.
A receita da empresa americana teve alta anual de 12%, a US$ 10,72 bilhões, no trimestre encerrado em setembro, também acima da expectativa de US$ 10,61 bilhões da FactSet.
Segundo o comunicado, o crescimento está ligado ao aumento anual de 9% no volume de pagamentos, além do avanço no volume de transações transfronteiriças.
No ano completo, a Visa teve lucro líquido de US$ 20,1 bilhões, enquanto a receita foi de US$ 40 bilhões.
Após o balanço, as ações da Visa caíram cerca de 2% no after hours em Nova York, mas se recuperaram e subiam 0,2% por volta das 17h40 (de Brasília).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente