Trump quer reunião com democratas na próxima semana se shutdown terminar, diz líder do Senado

O líder dos Republicanos no Senado dos EUA, John Thune, disse que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite da segunda-feira, 27, e que ele afirmou que deseja uma reunião com os democratas na próxima semana, condicionando o encontro à reabertura das operações do governo.

Em pronunciamento retransmitido em sua página no X, o líder da maioria no Senado afirmou ainda que a saída para o shutdown é a mesma de sempre: precisamos que mais cinco senadores democratas votem pela reabertura do governo.