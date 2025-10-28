Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump quer reunião com democratas na próxima semana se shutdown terminar, diz líder do Senado

Trump quer reunião com democratas na próxima semana se shutdown terminar, diz líder do Senado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder dos Republicanos no Senado dos EUA, John Thune, disse que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite da segunda-feira, 27, e que ele afirmou que deseja uma reunião com os democratas na próxima semana, condicionando o encontro à reabertura das operações do governo.

Em pronunciamento retransmitido em sua página no X, o líder da maioria no Senado afirmou ainda que a saída para o shutdown é a mesma de sempre: precisamos que mais cinco senadores democratas votem pela reabertura do governo.

"Ou eles podem forçar famílias a ficarem sem comida, a situação das viagens piorar muito e milhões de americanos sofrerão as consequências", registrou no X.

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que o governo não consegue continuar pagando todos os servidores federal, pois os recursos são limitados. Vance disse que os integrantes das tropas americanas serão pagos na sexta-feira.

Mais cedo, o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, alertou que os controladores de tráfego aéreo no país não estão recebendo pagamentos pela primeira vez desde o início do shutdown.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar