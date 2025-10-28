Trump quer reunião com democratas na próxima semana se shutdown terminar, diz líder do Senado
O líder dos Republicanos no Senado dos EUA, John Thune, disse que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite da segunda-feira, 27, e que ele afirmou que deseja uma reunião com os democratas na próxima semana, condicionando o encontro à reabertura das operações do governo.
Em pronunciamento retransmitido em sua página no X, o líder da maioria no Senado afirmou ainda que a saída para o shutdown é a mesma de sempre: precisamos que mais cinco senadores democratas votem pela reabertura do governo.
"Ou eles podem forçar famílias a ficarem sem comida, a situação das viagens piorar muito e milhões de americanos sofrerão as consequências", registrou no X.
O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou que o governo não consegue continuar pagando todos os servidores federal, pois os recursos são limitados. Vance disse que os integrantes das tropas americanas serão pagos na sexta-feira.
Mais cedo, o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, alertou que os controladores de tráfego aéreo no país não estão recebendo pagamentos pela primeira vez desde o início do shutdown.