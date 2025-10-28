Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Toyota planeja investir US$ 10 bilhões em fábricas nos EUA

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a montadora japonesa Toyota planeja investir US$ 10 bilhões em fábricas de automóveis em território americano. Trump fez o comentário durante discurso a militares dos EUA no Japão. Segundo o presidente, o plano da Toyota lhe foi revelado pela primeira-minstra japonesa, Sanae Takaichi. "Vão e comprem um Toyota", disse Trump. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags

EUA

