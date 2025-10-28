Trump confirma, no Japão, que encontrará Xi Jinping na quinta-feira (30)

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que encontrará o seu homólogo chinês, Xi Jinping, na quinta-feira, 30, e disse que a reunião "correrá bem". A declaração foi dada em discurso nesta terça-feira, 28, em jantar com empresários no Japão.

O republicano ainda defendeu que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, "acalma os mercados" e que pensou nele para assumir a chefia do Federal Reserve (Fed), mas enfatizou: "ele não quer". Bessent é o responsável por realizar as entrevistas e guiar o processo dos candidatos para assumir o posto de Jerome Powell.