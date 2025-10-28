Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem gatilhos locais, taxas de juros futuras sobem em movimento de correção nesta terça

Autor Agência Estado
Agência Estado
Em um dia de agenda esvaziada de indicadores e sem condutores claros para guiar os investidores, o juros futuros caminharam em sentido contrário à performance positiva dos demais ativos domésticos e percorreram o pregão desta terça-feira em alta mais expressiva, com destaque para os vencimentos intermediários e longos. A ascensão teve sintonia com a abertura da curva americana em boa parte da sessão, às vésperas da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), que deve reduzir o juro básico em 25 pontos-base.

Segundo agentes, o ganho de inclinação da curva a termo local, sem aparentes fundamentos econômicos para a piora, pode ter representado mais uma correção após a sequência bastante positiva para os DIs na semana anterior. No período, houve fechamento ao redor de 20 pontos-base nos vértices mais distantes, e de cerca 15 pontos-base nos trechos curtos.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subiu de 13,812% no ajuste de terça-feira para 13,820%. O DI para janeiro de 2028 aumentou de 13,08% no ajuste anterior a 13,120%. O DI para janeiro de 2029 marcou 13,080%, de 13,02% no ajuste. O DI para janeiro de 2031 avançou de 13,286% no ajuste da véspera a máxima intradia de 13,375%.

"Acredito que houve uma exaustão no movimento de alívio observado no período recente. Essa pressão na curva desta terça-feira, 28, talvez retire um pouco de prêmio acumulado nos últimos dias", avalia Felipe Sichel, economista-chefe da Porto Asset. Para Sichel, o racional de correção, considerando especificamente o pregão de hoje, é válido tanto nos vértices curtos quanto longos da curva. "Um ganho de inclinação da curva é natural quando começamos a observar aumento de apostas em direção a antecipação de ciclo de cortes. Isso não aconteceu, mas é algo já esperado".

Diretor de gestão e economista da Alphawave Capital, Tiago Hansen afirma que a sessão careceu de catalisadores para os juros futuros, que subiram mesmo com um conjunto de dados recentes mais benignos para os DIs, tais como o recuo das expectativas inflacionárias e moderação da atividade. "O mercado pode estar se preparando para a decisão do Fed desta quarta-feira, 29, embora um corte de 25 pontos-base já esteja precificado", afirmou Hansen. "Todos os números estão de certa forma favoráveis, mas os DIs subiram. A leitura do pregão é difícil", avaliou.

"Hoje, o ambiente é de cautela, com os mercados à espera da decisão do Federal Reserve amanhã e atentos aos desdobramentos da agenda comercial entre Estados Unidos e China", afirmou Luis Felipe Laudisio, cogestor da mesa institucional de títulos públicos da Warren Investimentos. Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping devem se reunir na quinta-feira.

No âmbito fiscal, que elevou as taxas antes do movimento de descompressão observado na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça que o projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) para aqueles que ganham até R$ 5 mil está "próximo do equilíbrio fiscal", mas a equipe econômica deve fazer cálculos adicionais. Isso porque, de acordo com estudo da Instituição Fiscal Independente (IFI), o texto da forma como está gera R$ 1 bilhão de déficit por ano.

"O mercado segue atento a qualquer novidade que pode alterar a trajetória fiscal nos próximos trimestres, mas hoje os DIs não parecem ter reagido a questões fiscais ao longo do dia", diz Sichel, da Porto Asset.

