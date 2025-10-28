Secretário de Transportes dos EUA alerta para falta de pagamento a controladores com shutdown
O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, alertou que os controladores de tráfego aéreo no país não estão recebendo pagamentos pela primeira vez desde o início do shutdown. "ZERO DÓLARES! Os democratas precisam entender que estão prejudicando as famílias americanas. Abram o governo", registrou o secretário em sua conta no X.
O representante chegou a postar o holerite de pagamento de um controlador hoje, mantendo em sigilo o nome do envolvido.
A paralisação das atividades do governo norte-americano já dura 28 dias e provocou diversos atrasos em voos de e para o país.