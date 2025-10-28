Saab recebe encomenda de radares Giraffe 1X do Exército dos EUA avaliada em US$ 46 mi
A Saab recebeu uma encomenda de sistemas de radar Giraffe 1X, com serviços associados, do Exército dos Estados Unidos. O valor do contrato é de aproximadamente US$ 46 milhões, informou a companhia sueca, que pretende registrar o valor em seu balanço do terceiro trimestre.
As entregas dos radares devem começar em 2026.
"Os radares Giraffe 1X da Saab oferecem ao Exército dos EUA uma capacidade comprovada em combate que pode ser rapidamente implantada para enfrentar o crescente espectro de ameaças globais, incluindo sistemas aéreos não tripulados", disse Erik Smith, chefe da Saab nos EUA, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 28.
"O que diferencia o Giraffe 1X é sua capacidade de combinar desempenho avançado contra UAS, em alcances estendidos, em um design compacto e móvel no qual os comandantes podem confiar em qualquer ambiente", completou o executivo.
O Giraffe 1X pode ser usado como um ativo móvel, podendo ser integrado em plataformas terrestres e navais, informou a Saab.