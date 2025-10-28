Saab recebe encomenda de radares Giraffe 1X do Exército dos EUA avaliada em US$ 46 mi

A Saab recebeu uma encomenda de sistemas de radar Giraffe 1X, com serviços associados, do Exército dos Estados Unidos. O valor do contrato é de aproximadamente US$ 46 milhões, informou a companhia sueca, que pretende registrar o valor em seu balanço do terceiro trimestre.

"Os radares Giraffe 1X da Saab oferecem ao Exército dos EUA uma capacidade comprovada em combate que pode ser rapidamente implantada para enfrentar o crescente espectro de ameaças globais, incluindo sistemas aéreos não tripulados", disse Erik Smith, chefe da Saab nos EUA, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 28.

"O que diferencia o Giraffe 1X é sua capacidade de combinar desempenho avançado contra UAS, em alcances estendidos, em um design compacto e móvel no qual os comandantes podem confiar em qualquer ambiente", completou o executivo.

O Giraffe 1X pode ser usado como um ativo móvel, podendo ser integrado em plataformas terrestres e navais, informou a Saab.