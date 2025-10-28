Relator/Braga propõe postergar para 2030 vigência do Programa de Hidrogênio de Baixo Carbono

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) prevê em seu relatório da Medida Provisória (MP) 1.304/2025, com a reforma do setor elétrico, a postergação de 2028 para 2030 na vigência do Programa de Hidrogênio de Baixo Carbono (PHBC). Como justificava, ele explicou que o país enfrenta atualmente limitações na infraestrutura de transmissão de energia elétrica.

Conforme o argumento, as linhas de transmissão são indispensáveis para a viabilidade de empreendimentos de alto consumo energético, como as plantas de hidrogênio de baixa emissão. "Sem acesso adequado à rede, esses projetos não poderão se concretizar, frustrando os benefícios esperados em termos de desenvolvimento, emprego e arrecadação", declarou.