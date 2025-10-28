Relator/Braga não acata trecho com fim do 'desconto no fio' a consumidores de energia renovável

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) não acatou em seu relatório da Medida Provisória (MP) 1.304/2025, com a reforma do setor elétrico, a proposta de acabar com o chamado "desconto no fio". Esse era um dos pilares da proposta de reestruturação do setor enviada pelo governo via outra MP.

O Ministério de Minas e Energia (MME) havia estabelecido que a partir de 31 de dezembro de 2025 os novos contratos de compra de energia renováveis não receberiam mais a redução no pagamento da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.