Presidente do Fed é incompetente e, em breve, deixará o cargo, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, é "incompetente ou um cara mau", em discurso nesta terça-feira, 28, durante jantar com empresários no Japão. Nas falas, o republicano voltou a dizer que o presidente do BC americano é "muito atrasado", sobre o ritmo de corte dos juros.

"Powell estará fora do cargo em alguns meses", mencionou, ao pedir, em tom de brincadeira, que aceita sugestões para um sucessor. "O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, possui alguns nomes em sua lista", acrescentou.