Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Fed é incompetente e, em breve, deixará o cargo, diz Trump

Presidente do Fed é incompetente e, em breve, deixará o cargo, diz Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, é "incompetente ou um cara mau", em discurso nesta terça-feira, 28, durante jantar com empresários no Japão. Nas falas, o republicano voltou a dizer que o presidente do BC americano é "muito atrasado", sobre o ritmo de corte dos juros.

"Powell estará fora do cargo em alguns meses", mencionou, ao pedir, em tom de brincadeira, que aceita sugestões para um sucessor. "O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, possui alguns nomes em sua lista", acrescentou.

Trump também defendeu que tarifas "são sobre segurança nacional", e disse que se encontrará com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, na quarta-feira, dia 29.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar