Porto de Santos tem movimentação recorde; complexo soja é destaque

O Porto de Santos registrou movimento de cargas recorde em setembro e no acumulado do ano. "Estatísticas da Autoridade Portuária de Santos (APS) registraram 16,5 milhões de toneladas em setembro e 138,7 milhões no período janeiro-setembro. O movimento de contêineres foi ainda mais produtivo e registrou aumentos de 6,6% no mês, marcando mais de 515,7 mil TEU, e também no acumulado do ano, com crescimento de 7,8% em relação a 2024, chegando a 4,37 milhões de TEU", disse em nota a Autoridade Portuária de Santos (APS).

No acumulado do ano, o maior movimento é do complexo soja (aumento de 9,9% em relação a 2024, com 38,82 milhões de toneladas). "Seguem açúcar (17,09 milhões de toneladas, queda de 17,8%), milho (7,6 milhões de t, redução de 14,5%) e adubo (5,62 milhões de t, queda de 4,1%).