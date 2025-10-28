Petrobras mantém interesse na África mesmo com Foz do Amazonas, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira, 28, que o avanço do projeto da estatal envolvendo a Margem Equatorial brasileira não freia a busca da companhia pela recomposição de reservas, o que inclui a atividade fora do Brasil. Segundo a executiva, "de jeito nenhum" o avanço da Margem freia o interesse pelo continente africano. A Petrobras tem voltado seus olhos para o mercado internacional em busca de reservas, como África do Sul, Angola, Namíbia e São Tomé e Príncipe. Questionada se os planos incluem a Namíbia, uma parceria com a Galp, declarou: "Estamos estudando, eu não vou antecipar nada. É muito esforço, muito trabalho, muito estudo para a gente entrar lá, tem que ser uma coisa muito boa e uma construção conjunta."

Ao reforçar a mensagem que "não existe futuro para empresas de petróleo sem exploração", Magda voltou a afirmar que o petróleo da estatal é produzido de forma "mais que econômica" e que a Petrobras vai seguir todas as suas metas do Acordo de Paris. Ela ainda ressaltou que o Brasil tem um potencial petrolífero de Norte a Sul. "Hoje nós estamos falando do Amapá, mas a Bacia de Pelotas lá no Rio Grande do Sul faz parte desse desafio também." Ao ser questionada sobre a contratação de empresas do Amapá para o projeto na Foz do Amazonas, a presidente da Petrobras sinalizou, apenas, que uma construção está sendo feita com o Governo do Amapá. "Assim que for tendo resultado, vocês vão ser os primeiros a receber". Crescimento

Magda afirmou que o mercado e a sociedade podem esperar a mesma responsabilidade apresentada em projetos como o pré-sal em relação à transição energética. "Há 15 anos, falavam que não seria possível atuar no pré-sal. Fomos lá e mostramos o que somos capazes de fazer. Hoje, dizem que é impossível fazer a transição energética justa. Nós vamos manter a nossa relevância e chegar em 2050 entregando todas as promessas", afirmou. Isso será feito, segundo a executiva, com o compromisso de desenvolvimento sustentável também nas novas fronteiras "para que o Brasil tenha segurança energética".

Ela participou da OTC Brasil 2025, um dos principais eventos de tecnologia offshore do mundo, realizado no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP). Inovação Magda ressaltou que, nos próximos 72 anos, a Petrobras deve ser capaz de inovar para enfrentar um mundo novo em que será necessário atuar pela transição energética justa somada à produção de petróleo com menos emissões de gases.

Em sua avaliação, a Petrobras tem feito a sua parte de crescer com competência e responsabilidade, o que inclui a avaliação constante do portfólio e a gestão responsável em busca de ganhos de produtividade. "Estamos perto de atingir a produção de 1 milhão de barris por dia (bpd) no campo de Búzios. O FPSO (navio plataforma) Almirante Tamandaré chegou a 270 mil bpd. Já chegou a produzir 282 mil bpd, isso é mais do que alguns países. Vamos entrar pro Guinness nesse ritmo", afirmou de forma descontraída. Licença na Margem Equatorial