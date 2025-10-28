OpenAI completa transição para empresa com fins lucrativos e Microsoft passa a ter fatia de 27%

Com a mudança, a dona do Windows passará a ter controle sobre 27% da empresa criadora do ChatGPT, representando cerca de US$ 135 bilhões.

A OpenAI anunciou, nesta terça-feira, 28, uma nova etapa de sua parceria com a Microsoft, transformando a sua unidade que visa lucros em uma corporação de benefício público (PBC, na sigla em inglês), espécie de empresa com fins lucrativos que assume o compromisso de gerar benefícios públicos e operar de maneira responsável.

"A OpenAI continua sendo a parceira da Microsoft no desenvolvimento de modelos de ponta, e a Microsoft mantém direitos exclusivos de propriedade intelectual e exclusividade no Azure API até o surgimento da Inteligência Artificial Geral (AGI) ... O novo contrato também aprimora e adiciona disposições que permitem que cada empresa continue a avançar de forma independente em inovação e crescimento", informou o comunicado publicado no site da OpenAI.

Dentre os pontos do acordo, as companhias fecharam um contrato exclusivo de propriedade intelectual para a tecnologia da OpenAI até 20232. A OpenAI fará uma compra adicional no valor de US$ 250 bilhões em serviços do Azure, área da Microsoft para computação em nuvem. Com isso, a empresa criada por Bill Gates deixa de ter o direito de preferência para atuar como provedora de computação da OpenAI.

Além disso, a OpenAI poderá fornecer APIs (Interface de Programação de Aplicação) para o setor de segurança do governo dos Estados Unidos, independentemente do provedor de nuvem.

Perto das 19h14 (de Brasília), as ações da Microsoft subiam 0,18% no after hours da Bolsa de Nova York, após ganharem 1,98% na sessão regular de hoje. A empresa encerrou o dia com valor de mercado acima de US$ 4 trilhões pela primeira vez.