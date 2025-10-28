Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OMC alerta que contribuição do comércio ao PIB do Reino Unido 'estagnou' desde o Brexit

O desempenho do comércio do Reino Unido vem se enfraquecendo desde o Brexit, com a contribuição das exportações e importações para o PIB "estagnada" nos últimos anos, alertou a Organização Mundial do Comércio (OMC) em seu relatório periódico sobre o país. Embora o Reino Unido continue sendo uma economia fortemente dependente do comércio - com bens e serviços equivalendo a 62% do PIB em 2024 -, o documento aponta que "as exportações reais de bens em 2024 estavam cerca de 17% abaixo do nível de 2018", antes da pandemia, refletindo custos mais altos e produtividade fraca.

A OMC afirmou que a saída da União Europeia "marcou uma mudança estrutural" que elevou permanentemente os custos de transação para as empresas britânicas, especialmente pequenas e médias.

Um estudo citado no relatório mostra que as exportações de pequenas empresas para a UE caíram 30% após o Brexit, levando cerca de 16,4 mil delas a abandonar completamente o mercado europeu.

Em resposta, o governo britânico destacou que o ministro do Comércio, Chris Bryant, apresentou uma "estratégia ousada e voltada para o crescimento", segundo a Reuters.

Bryant afirmou que o país é "fundamentalmente uma nação de comércio livre e justo, e é esse o papel que queremos desempenhar".

Apesar disso, o relatório da OMC menciona que alguns membros questionaram se o Reino Unido cumpre plenamente as regras de "nação mais favorecida" da entidade, que exigem tratamento igual entre todos os parceiros comerciais.

