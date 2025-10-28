OMC alerta que contribuição do comércio ao PIB do Reino Unido 'estagnou' desde o Brexit
O desempenho do comércio do Reino Unido vem se enfraquecendo desde o Brexit, com a contribuição das exportações e importações para o PIB "estagnada" nos últimos anos, alertou a Organização Mundial do Comércio (OMC) em seu relatório periódico sobre o país. Embora o Reino Unido continue sendo uma economia fortemente dependente do comércio - com bens e serviços equivalendo a 62% do PIB em 2024 -, o documento aponta que "as exportações reais de bens em 2024 estavam cerca de 17% abaixo do nível de 2018", antes da pandemia, refletindo custos mais altos e produtividade fraca.
A OMC afirmou que a saída da União Europeia "marcou uma mudança estrutural" que elevou permanentemente os custos de transação para as empresas britânicas, especialmente pequenas e médias.
Um estudo citado no relatório mostra que as exportações de pequenas empresas para a UE caíram 30% após o Brexit, levando cerca de 16,4 mil delas a abandonar completamente o mercado europeu.
Em resposta, o governo britânico destacou que o ministro do Comércio, Chris Bryant, apresentou uma "estratégia ousada e voltada para o crescimento", segundo a Reuters.
Bryant afirmou que o país é "fundamentalmente uma nação de comércio livre e justo, e é esse o papel que queremos desempenhar".
Apesar disso, o relatório da OMC menciona que alguns membros questionaram se o Reino Unido cumpre plenamente as regras de "nação mais favorecida" da entidade, que exigem tratamento igual entre todos os parceiros comerciais.