OMC alerta que contribuição do comércio ao PIB do Reino Unido 'estagnou' desde o Brexit

O desempenho do comércio do Reino Unido vem se enfraquecendo desde o Brexit, com a contribuição das exportações e importações para o PIB "estagnada" nos últimos anos, alertou a Organização Mundial do Comércio (OMC) em seu relatório periódico sobre o país. Embora o Reino Unido continue sendo uma economia fortemente dependente do comércio - com bens e serviços equivalendo a 62% do PIB em 2024 -, o documento aponta que "as exportações reais de bens em 2024 estavam cerca de 17% abaixo do nível de 2018", antes da pandemia, refletindo custos mais altos e produtividade fraca.

A OMC afirmou que a saída da União Europeia "marcou uma mudança estrutural" que elevou permanentemente os custos de transação para as empresas britânicas, especialmente pequenas e médias.