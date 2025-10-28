Nvidia anuncia parceria com Departamento de Energia dos EUA para 7 supercomputadores de IA

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou uma parceria com o Departamento de Energia dos Estados Unidos para acelerar sete novos supercomputadores de inteligência artificial. Os produtos serão desenvolvidos nos laboratórios nacionais de Argonne e Los Alamos, centros de pesquisa e desenvolvimento financiados pelo governo dos EUA. "Os supercomputadores serão lançados, acelerando a missão do DOE de impulsionar a liderança tecnológica em aplicações de segurança, ciência e energia dos EUA", disse Huang durante a Conferência GTC, realizada nesta terça-feira, 28, em Washington.

O executivo também apresentou a interconexão de alta velocidade Nvidia NVQLink, que permite que processadores quânticos se conectem a laboratórios de supercomputação líderes mundiais.