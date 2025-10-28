MDIC investiga dumping em falsos tecidos (TNT) de China, Egito e Israel

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) iniciou investigação por dumping nas vendas de falsos tecidos - conhecidos como "tecidos não tecidos" (TNT) - provenientes de China, Egito e Israel. A circular foi publicada no Diário Oficial da União (DOU ).

A investigação abrange os produtos "impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, de filamentos sintéticos ou artificiais, de peso entre 7g/m? a 150g/m?, com ou sem aditivos, com ou sem coloração, destinados a transformação industrial subsequente ou consumo final".

A análise dos elementos de prova de dumping considerou o período de janeiro a dezembro de 2024. Já o período de análise de dano considerou o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024