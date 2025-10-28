Juscelino Filho: todas as medidas de revisão de gastos da MP do IOF devem entrar em relatório

O deputado federal Juscelino Filho (União Brasil-MA) disse que todas as medidas de ajuste de despesas e limitação de compensações tributárias apensadas ao projeto de lei (PL) do Metanol na sexta-feira devem migrar ao PL que estabelece o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp), do qual é relator . Juscelino deixou o Ministério da Fazenda na manhã desta terça-feira, 28, após uma reunião com o ministro da Pasta, Fernando Haddad.

Ele descreveu o encontro como "muito positivo", e disse que foi iniciada a discussão sobre o relatório do PL.