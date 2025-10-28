Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa encerra sessão aos 147 mil pontos pela 1ª vez na história

Autor Agência Estado
Ainda que não tenha renovado a máxima histórica intradia conquistada na segunda-feira, 27, o Ibovespa conseguiu um novo nível recorde de fechamento nesta terça-feira: os 147.428,9 mil pontos, em alta de 0,31%. A expectativa de corte de juros nos Estados Unidos na quarta-feira e possível acordo entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China) na quinta-feira, quando devem se reunir, balizaram fluxo para a renda variável, com destaque para ações ligadas ao minério de ferro entre as maiores altas. Já a queda de quase 2% do petróleo reduziu o ímpeto do índice na reta final do pregão.

Segundo a B3, trata-se do 16º recorde do Ibovespa em 2025 e a primeira vez na história que o fechamento do mercado atinge o nível de 147 mil pontos.

Para o head de renda variável Gustavo Bertotti, da Fami Capital, a alta do Ibovespa hoje está relacionada principalmente ao cenário externo. "Com o entendimento de que o Federal Reserve (Fed) deve novamente cortar os juros na reunião de amanhã, investidores estrangeiros tendem a aumentar alocação para mercados emergentes", avalia, cravando que o fluxo externo tem grande peso no comportamento da Bolsa brasileira.

Já a postura recente de Donald Trump, com falas mais amenas e que prezam pela negociação, inclusive com o governo brasileiro, criam a expectativa de um acordo comercial entre EUA e China, acrescenta Bertotti.

"Com o possível acordo entre EUA e China, o minério de ferro fechou em alta, e as empresas de mineração e siderurgia puxam o Ibovespa", comenta o head de renda variável da Veedha Investimentos, Rodrigo Moliterno. A commodity fechou em alta de 1,94% em Dalian, na China, a US$ 110,43 por tonelada, fazendo empresas como CSN e CSN Mineração subirem mais de 2%, entre os maiores ganhos do índice.

No pano de fundo, investidores também monitoram o quadro fiscal do Brasil. No período da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tenta avançar a pauta fiscal no Congresso, com o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil estando "próximo" do equilíbrio fiscal "na pior das hipóteses". Instantes depois, o Ibovespa registrou máxima intradia, aos 147.810,55 pontos (+0,57%).

Em meio à melhora da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a percepção é de que o governo não terá dificuldades em encaminhar suas pautas na Casa, pontua o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. "Volta a respirar, com sinais de menos restrição do Congresso", estima.

Já mais próximo do fechamento, o Ibovespa voltou a perder fôlego com a queda dos contratos futuros de petróleo, enquanto as preocupações de excesso de oferta da commodity pela Organização de Países Exportadores de petróleo e aliados (Opep+) se sobrepõem às tensões geopolíticas.

