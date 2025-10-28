Ibovespa encerra sessão aos 147 mil pontos pela 1ª vez na história

Ainda que não tenha renovado a máxima histórica intradia conquistada na segunda-feira, 27, o Ibovespa conseguiu um novo nível recorde de fechamento nesta terça-feira: os 147.428,9 mil pontos, em alta de 0,31%. A expectativa de corte de juros nos Estados Unidos na quarta-feira e possível acordo entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China) na quinta-feira, quando devem se reunir, balizaram fluxo para a renda variável, com destaque para ações ligadas ao minério de ferro entre as maiores altas. Já a queda de quase 2% do petróleo reduziu o ímpeto do índice na reta final do pregão. Segundo a B3, trata-se do 16º recorde do Ibovespa em 2025 e a primeira vez na história que o fechamento do mercado atinge o nível de 147 mil pontos.

Para o head de renda variável Gustavo Bertotti, da Fami Capital, a alta do Ibovespa hoje está relacionada principalmente ao cenário externo. "Com o entendimento de que o Federal Reserve (Fed) deve novamente cortar os juros na reunião de amanhã, investidores estrangeiros tendem a aumentar alocação para mercados emergentes", avalia, cravando que o fluxo externo tem grande peso no comportamento da Bolsa brasileira. Já a postura recente de Donald Trump, com falas mais amenas e que prezam pela negociação, inclusive com o governo brasileiro, criam a expectativa de um acordo comercial entre EUA e China, acrescenta Bertotti. "Com o possível acordo entre EUA e China, o minério de ferro fechou em alta, e as empresas de mineração e siderurgia puxam o Ibovespa", comenta o head de renda variável da Veedha Investimentos, Rodrigo Moliterno. A commodity fechou em alta de 1,94% em Dalian, na China, a US$ 110,43 por tonelada, fazendo empresas como CSN e CSN Mineração subirem mais de 2%, entre os maiores ganhos do índice. No pano de fundo, investidores também monitoram o quadro fiscal do Brasil. No período da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tenta avançar a pauta fiscal no Congresso, com o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil estando "próximo" do equilíbrio fiscal "na pior das hipóteses". Instantes depois, o Ibovespa registrou máxima intradia, aos 147.810,55 pontos (+0,57%).