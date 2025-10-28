Hypera: lucro líquido soma R$ 456,1 milhões no 3Tri25, alta de 23,1% ante 3Tri24

O lucro das operações continuadas totalizou R$ 453,9 milhões no trimestre, crescimento de 22,6% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

A Hypera Pharma reportou lucro líquido R$ 456,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 23,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

De julho a setembro, a receita líquida da companhia somou R$ 2,227 bilhões, aumento de 16,3% em base anual de comparação.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) das operações continuadas totalizou R$ 756,2 milhões, crescimento de 34,7% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

A dívida líquida pós hedge da Hypera alcançou R$ 7,268 bilhões ao final de setembro, redução de 4,5% em relação ao registrado no segundo trimestre deste ano, ou o equivalente a R$ 345,8 milhões. A alavancagem da companhia, medida pela relação entre a dívida e o Ebitda das operações continuadas, foi de 2,4 vezes.