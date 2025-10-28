Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

HSBC tem queda no lucro com provisão, mas receita com juros cresce

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O HSBC teve lucro líquido de US$ 4,87 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 21% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. Como o banco britânico já havia adiantado no fim de semana, o resultado foi afetado por uma provisão de US$ 1,1 bilhão referente a um processo judicial ligado ao esquema Ponzi de Bernie Madoff, uma das maiores fraudes financeiras da história de Wall Street.

O lucro antes de impostos, medida de rentabilidade preferida do HSBC, diminuiu 14% na mesma comparação, a US$ 7,3 bilhões.

Já a receita com juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - avançou 15%, a US$ 8,78 bilhões.

O HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, informou também que o lucro líquido em Hong Kong cresceu 10%, a US$ 2,45 bilhões, enquanto o da divisão internacional de gestão de fortunas aumentou 9,7%, a US$ 1,29 bilhão.

Para 2025, o HSBC elevou sua previsão de receita com juros, de cerca de US$ 42 bilhões para US$ 43 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

