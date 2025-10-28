HSBC tem queda no lucro com provisão, mas receita com juros cresce
O HSBC teve lucro líquido de US$ 4,87 bilhões no terceiro trimestre de 2025, 21% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. Como o banco britânico já havia adiantado no fim de semana, o resultado foi afetado por uma provisão de US$ 1,1 bilhão referente a um processo judicial ligado ao esquema Ponzi de Bernie Madoff, uma das maiores fraudes financeiras da história de Wall Street.
O lucro antes de impostos, medida de rentabilidade preferida do HSBC, diminuiu 14% na mesma comparação, a US$ 7,3 bilhões.
Já a receita com juros - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - avançou 15%, a US$ 8,78 bilhões.
O HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, informou também que o lucro líquido em Hong Kong cresceu 10%, a US$ 2,45 bilhões, enquanto o da divisão internacional de gestão de fortunas aumentou 9,7%, a US$ 1,29 bilhão.
Para 2025, o HSBC elevou sua previsão de receita com juros, de cerca de US$ 42 bilhões para US$ 43 bilhões.
*Com informações da Dow Jones Newswires.