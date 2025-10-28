Haddad recebe deputado Juscelino Filho, que relata PL que receberá revisão de gastos
O deputado Juscelino Filho (Uniao-MA) chegou ao Ministério da Fazenda na manhã desta terça-feira, para reunião com o ministro Fernando Haddad. Mais cedo, o chefe da equipe econômica anunciou que a revisão de gastos públicos que estava na Medida Provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) iria integrar o relatório do ex-ministro das Comunicações do atual governo.
As propostas para contenção de gastos serão retiradas do parecer de Kiko Celeguim (PT-SP) sobre o projeto relacionado à falsificação de bebidas alcoólicas e transferidas para o parecer de Juscelino Filho sobre o projeto que institui o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp).
A possibilidade de inclusão das medidas relacionadas ao controle de gastos no projeto relatado por Juscelino já havia sido aventada na reunião de líderes de quinta-feira, 23, a partir de uma sugestão do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
O projeto de lei em questão tramita em regime de urgência e trata de programa que possibilita a atualização do valor de bens móveis e imóveis, assim como a regularização de bens não declarados ou declarados "com omissão ou incorreção" à Receita.