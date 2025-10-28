Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad recebe deputado Juscelino Filho, que relata PL que receberá revisão de gastos

O deputado Juscelino Filho (Uniao-MA) chegou ao Ministério da Fazenda na manhã desta terça-feira, para reunião com o ministro Fernando Haddad. Mais cedo, o chefe da equipe econômica anunciou que a revisão de gastos públicos que estava na Medida Provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) iria integrar o relatório do ex-ministro das Comunicações do atual governo.

As propostas para contenção de gastos serão retiradas do parecer de Kiko Celeguim (PT-SP) sobre o projeto relacionado à falsificação de bebidas alcoólicas e transferidas para o parecer de Juscelino Filho sobre o projeto que institui o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp).

A possibilidade de inclusão das medidas relacionadas ao controle de gastos no projeto relatado por Juscelino já havia sido aventada na reunião de líderes de quinta-feira, 23, a partir de uma sugestão do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O projeto de lei em questão tramita em regime de urgência e trata de programa que possibilita a atualização do valor de bens móveis e imóveis, assim como a regularização de bens não declarados ou declarados "com omissão ou incorreção" à Receita.

