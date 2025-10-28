Haddad recebe deputado Juscelino Filho, que relata PL que receberá revisão de gastos

O deputado Juscelino Filho (Uniao-MA) chegou ao Ministério da Fazenda na manhã desta terça-feira, para reunião com o ministro Fernando Haddad. Mais cedo, o chefe da equipe econômica anunciou que a revisão de gastos públicos que estava na Medida Provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) iria integrar o relatório do ex-ministro das Comunicações do atual governo.

As propostas para contenção de gastos serão retiradas do parecer de Kiko Celeguim (PT-SP) sobre o projeto relacionado à falsificação de bebidas alcoólicas e transferidas para o parecer de Juscelino Filho sobre o projeto que institui o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp).